KDY: Únor 2020

KDE: Zimní stadion Náchod

ZA KOLIK: 20/30 Kč

Rozpis bruslení na únor

sobota 8.2.2020 od 15 do 17 hodin

neděle 9.2.2020 od 14 do 16 hodin

sobota 15.2.2020 od 16.30 do 18.30 hodin

neděle 16.2.2020 od 14.30 do 16.30 hodin

sobota 22.2.2020 od 14 do 16 hodin

neděle 23.2.2020 od 14 do 16 hodin

sobota 29.2.2020 od 14 do 16 hodin

Zimní stadion vám také nabízí půjčovnu bruslí při veřejném bruslení!

Vstupné na bruslení veřejnosti:

Děti do 10 ti let Kč 20,-

Ostatní Kč 30,-

Doprovod Kč 10,-

Bruslení škol Kč 10,-

Večerní bruslení Kč 40,-

Broušení bruslí

za 1 pár Kč 40,-

Šatna Kč 5,-

Půjčovné bruslí za 1 pár/2 hodiny Kč 80,-

více informací na tel. čísle + 420 774 405 261.