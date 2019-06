10. Výročí rekonstrukce bunkru T-S 19 Turov

Už je to tak a je to opravdu 10 let co jsme se jako KVH T-S 19 Turov rozhodli zachránit tento objekt od spárů přírody a všech lidí, kteří nemají úctu k těmto památkám. Po celý víkend bude na objektu otevřeno se speciálním programem - v objektu bude poprvé možno slyšet a vidět zrekonstruovaný motor ČKD 2S110 v reálném provozu. Samozřejmostí bude mnoho dalších atrakcí jako střelba ze vzduchovek a jiné hry. Pro návštěvníky bude také připraveno posezení přímo u objektu. Pro všechny zájemce je možné i přespání nebo opékání bůřtů. Vhodné jak pro rodiny s dětmi tak ostatní výletníky. Betonu ZDAR KVH T-S 19 Turov z.s.