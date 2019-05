26. Sjezd rodáků a přátel města

Tradiční setkání rodáků a přátel Nového města nad Metují se uskuteční v sobotu 11. května v prostorách ZŠ a MŠ Krčín. Začátek akce v 9.30 hodin v hudební učebně základní školy. Program zpestří svým vystoupením pěvecký sbor Terénní berušky. Starosta města Petr Hable seznámí přítomné s tím co nového se ve městě událo, následuje přednáška s besedou Lucie Valterové Koudelkové – 80. let od začátku 2. světové války. Pro účastníky bude otevřená Zvonice v Krčíně s komentovanou prohlídkou a připravena je i exkurze do staré školy.