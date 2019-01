ArtCafé: Paul Batto (CH)

Broumov, Kreslírna klášterního gymnázia, středa 11. dubna v 19:00.

Ač je znám především jako jazz-bluesový zpěvák/skladatel/kytarista, začal Paul Batto svou hudební cestu zpíváním gospelu. Když v roce 1987 odešel z rodného Slovinska, usadil se ve Švýcarsku a deset let zpíval s americkou gospelovou skupinou ABC (A Better Country). Paul říká: "...To pro mne byla nejpodstatnějši zkušenost s hudbou. Od samého začátku jsem byl vychovávan k postoji, že píseň musí mít ducha, musí inspirovat - nejen povrchní zábava, ale něco co mluví do duše. Tento postoj zůstal se mnou dodnes bez ohledu na styl hudby ... Paul vystupuje se sbírkou tradiční nadčasové klasiky – především blues, ale i gospelu a spirituálu. Paul Batto od roku 2009 odehrál více jak 850 koncertů ve 24 zemích světa.