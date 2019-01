Spolek Pronáměstí zve prodejce a kupující na další Bleší trhy, které se budou v sobotu 25. srpna v době od 8 do 11 hodin konat na Velkém podloubí náměstí v Jaroměři. Prodat, koupit a vyměnit zde můžete věci, které se již běžně nevidí a navíc za velmi příznivé ceny. Prodat můžete to, co doma již nepotřebujete, ale jinému se může hodit a udělat radost. Smlouvání povoleno, prodejní místo a parkování zdarma.