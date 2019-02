Broumovská klávesa 2019

9. ročník Mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy do 17 let

Koná se v prostorách broumovského kláštera ve dnech 5.–7. dubna 2019 ((Klášterní 1, 550 01 Broumov).

Soutěžní kategorie: (dle věku v den konání soutěže)

1. do 11 let (včetně): časový limit 5–10 min.

2. 12–13 let: časový limit 10–15 min.

3. 14–15 let: časový limit 15–20 min.

4. 16–17 let: časový limit 20–25 min.

Soutěžní repertoár:

Alespoň 1 skladba z období baroka nebo klasicismu,

alespoň 1 skladba z období romantismu nebo skladba

komponovaná po roce 1900.

Přihlášky:

Přihlášky je možné podávat do 29. 3. 2019 (včetně).

Soutěžní poplatek:

do 8. 3. 2019 990 Kč do 29. 3. 2019 1290 Kč

Porota:

Mgr. Jan Simon (ČR) koncertní pianista, Intendant Akademie klasické hudby a festivalu Dvořákova Praha

MgA. David Mareček Ph.D. (ČR) generální ředitel

České filharmonie, pedagog Konzervatoře Brno

MgA. Milan Langer (ČR) koncertní pianista a vedoucí

oddělení klávesových nástrojů Pražské konzervatoře

Marina Samson-Moussu (FR) koncertní

pianistka, profesorka Scholy Cantorum v Paříži

Doc. MgA. Eliška Novotná (ČR) koncertní pianistka,

profesorka Ostravské univerzity

Ceny pro vítěze:

Finanční ceny v součtu 33 000 Kč pro 1., 2. a 3. místo

daných kategorií. Koncertní vystoupení pro vybrané laureáty:

Festival Za poklady Broumovska léto 2019

Slavnostní koncert v pražském Rudolfinu na podzim 2019

Cena Západočeského symfonického orchestru Mariánské

lázně - koncet pro vybraného vítěze

Organizátor soutěže:

Broumovská klávesa, z.s. ve spolupráci s Agenturou pro

rozvoj Broumovska z.s.

Partneři soutěže:

Hobra Školník, s.r.o. | Ministerstvo kultury | Petrof

Velvyslanectví Polské republiky | Město Broumov

Kontakt:

E-mail: info@broumovskaklavesa.cz

Web: www.broumovskaklavesa.cz