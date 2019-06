23. ročník hudebního festivalu v areálu Dětského hřiště v Broumově. Vystoupí kapely: VYPSANÁ FIXA, GAIA MESIAH, SLOBODNÁ EURÓPA, IMODIUM, HENTAI CORPORATION, THOM ARTWAY a GLAD FOR TODAY. Vstupné:

Předprodej 270,- na místě 350,-Kč. Držitelé průkazu ZTP 50% sleva. Děti do 12ti let mají vstup ZDARMA! Areál festivalu otevřen od 15:30, akce začíná v 16:00 hodin