Brutal Assault

Areál barokní pevnosti Josefov u Jaroměře přivítá ve dnech 8. až 11. srpna již 23. ročník festivalu nejtvrdšího metalu. Pořadatelé ani letos nepřestali lovit ty nejzajímavější interprety a opět lákají na různorodý program složený z více než 130 kapel. Návštěvníci se tak mohou těšit například na koncert praotce horrorpunku Glenna Danziga se svým sólovým projektem, který v rámci festivalu odehraje historicky první koncert v Česku. Vystoupí také prověřená jména metalového extrému jako například Behemoth, At The Gates, Unleashed, Broken Hope nebo hardcorové kapely jako Converge, Northlane nebo Full of Hell.

Více na http://brutalassault.cz