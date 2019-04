SVČ Déčko Náchod

Tradiční zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi od 3 do 10 let se uskuteční od 15 hodin v náchodském SVČ Déčko. Startovat se bude do 16 hodin od hlavní brány, program u pódia začne v 17 hodin a potrvá hodinu. V ceně vstupného bude buřtík a čaj.