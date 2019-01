Cesta po Rusku a Afghánistánu s Petrem Voldánem

Přijměte pozvání do oddělení pro dospělé městské knihovny v České Skalici na další ze zajímavých besed s reportérem České televize a Českého rozhlasu panem Petrem Voldánem. Tentokrát vás jeho poutavé vyprávění a promítané obrázky přenesou do Ruska a Afghánistánu. Poznáte Rusko a jeho lid. Jak žijí na Čukotce, ledoborcem po Severní mořské cestě, sever Ruska a stříbro se sazemi, jak se rodí válenky, kočky z Ermitáže. Setkání s potomky rodu Tolstých, Dostojevských, Hurvínek a Werich v Moskvě, Taganka o V. Vysockém s režisérem Ljubimovem. V další části besedy zažijete Afghánistán v džípu. Dozvíte se, jak se dělá zpravodajství z bojující země, pojedete cestou i necestou přes předhůří Hindůkuše, uvidíte kluky se samopalem a přírodu jak z pohádky, život afghánského venkova a dětí, sousední Tádžikistán. Srovnáte podobnost s cestami do Čečenska nebo do Severního Irska v době konfliktů a atentátů. To všechno jsou témat, o kterých bude další cestovatelská beseda s publicistou, dlouholetým rozhlasovým zpravodajem Petrem Voldánem, tentokrát nad fotografiemi z reportážních cest. Doporučujeme rezervovat místa předem na telefonním čísle 734 155 855