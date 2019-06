49. ročník pochodu Cestou Jakuba Haliny (Červený Kostelec – Sněžka). Hlavní trasa na 56 km má start v sobotu 15. června od 4.00 do 6.30 od sokolovny v Červeném Kostelci. Každý účastník dostane na startu občerstvení na cestu ve formě balíčku. Pro rodiče s dětmi, starší a méně zdatné jsou připraveny trasy 18, 25 a 35 km také s cílem na Sněžce. Start těchto tras je ve Svobodě nad Úpou na náměstí v restauraci Měšťanský dům od 8.00 do 10.15 hodin, kde před cestou také každý dostane vydatnou polévku a popis zvolené trasy. Na start do Svobody se bez problémů, pokud nemáte vlastní dovoz, dostanete vlakem.