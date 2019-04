Cry baby cry

Komedie v podání Švandova divadla na Smíchově, o tom, kde hledat návod na štěstí.

Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka.

Náš divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého se o to pokusí.Hrají: Michal Dlouhý, Klára Cibulková, Petra Hřebíčková/Bohdana Pavlíková, Kristýna Frejová, Réka Derzsi nebo Eva Vrbková a Blanka Popková

Upozorňujeme diváky, že se při představení na jevišti kouří - cigarety jsou v tomto případě považovány za rekvizity.