Dan Bárta a Robert Balzar Trio

Skvělí hudebníci a jejich houpavá show v sále Dřevník v Broumově. Mimo vlastních hitů a písní z různých projektů u nás tito muzikanti zahrají i předělávky a pecky takových velikánů jako jsou: Sting (The Police), The Cult, Jamiroquai, Simply Red, Björk, Led Zeppelin, AC/DC a mnohé další! Bude to jízda!!!

Více informací a rezervace vstupenek:

http://klasterbroumov.cz/cs/dan-barta-robert-balzar-trio

http://www.klasterbroumov.cz/cs/sciencecafe-o-vazkach-s-danem-bartou