Ve Sboru Církve bratrské v Náchodě se ve dnech 8. až 12. dubna uskuteční Dobročinný bazar. Výtěžek bude věnován organizaci Péče o duševní zdraví v Náchodě na pořízení automobilu k poskytování sociálních služeb v terénu. Nakoupit můžete až do pátku boty, oblečení, hračky, knížky, časopisy i nevhodné dárky, které darovali lidé z Náchoda i okolí.

Příjem zboží:

Pouze zboží, které nechcete vrátit a u něhož výtěžek z prodeje ponecháte na charitativní účely. Pondělí 8. dubna od 11.00 do 17.00.

Prodej:

Úterý 9. dubna od 11.00 do 18.00.

Středa 10. dubna od 11.00 do 18.00.

Čtvrtek 11. dubna od 8.00 do 16.00.

Pátek 12. dubna od 8.00 do 16.00. V pátek bude 50 % sleva na vše.