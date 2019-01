Jubilejní 10. ročník oblíbených dřevorubeckých závodů s českou i zahraniční účastí Dřevorubec roku 2018 bude zahájen v sobotu 20. ledna v 10.00 hodin za hlavním parkovištěm v Dolním Adršpachu. Prezentace závodníků od 9.00 do 9.50 hodin. V doprovodném programu jsou připraveny ukázky dřevosochařství, přibližování s koněm, ukázky a projížďky terénními vozy, poradenská služba, soutěž pro diváky ve štípání a další. Všichni ti, co do činění s lesem mají, jsou od 15.00 hodin zváni do hotelu Javor na dřevorubecké sezení.