Přijďte s námi férově posnídat! Chcete vědět, co to znamená? Vezměte rodinu a přátele, sbalte dobroty vyrobené z místních nebo fairtradových surovin a vydejte se v sobotu 12. května od 10 do 12 hodin do Kuželníku u Panského hostince v Ratibořicích, kde se letošní Férová snídaně koná, a dozvíte se víc. Férové výrobky můžete na místě ochutnat i zakoupit.