Opravdu jedinečný zážitek a náročný test vašich fyzických a psychických schopností zažijete koncem tohoto týdne v Josefově. Startuje zde extrémní překážkový závod s naprosto unikátní atmosférou pevnostního města. Originální trať v prostředí vojenské pevnosti se spoustou přírodních překážek, hlubokých obranných příkopů, hradebních valů s úseky v podzemních kasematech. Závod je součástí seriálu závodů Gladiator Race Triumphalis

V pátek 1. září ve 20.30 hodin se poběží noční závod Night Gladiator Race v délce 3 km s deseti překážkami. V sobotu 2. září nejprve v 9.15 hodin odstartuje dětský závod na 1 km a 7 překážek, poté v 10 hodin začíná hlavní závod Gladiator Race na deset kilometrů s více jak 30 překážkami.

Registrace: Pátek od 17.30 do 20.30 hodin. Sobota 3. září od 7.30 do 13.00.

Po skončení závodu v 18.00 hodin se koná Rebel After party a koncert kapel Sunday Jam, Fast Food Orchestra a Queens of Everything.