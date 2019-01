SVČ Déčko Náchod pořádá zábavné strašidelné odpoledne pro děti v neděli 4. listopadu od 16 do 18 hodin. S sebou: baterku, teplé oblečení. Vhodné pro rodiče s dětmi od 3 do 10 let. Vstupné: 20 Kč/děti, 40 Kč/dosplělí.