Humanitární sbírka pro Diakonii

Do sbírky můžete věnovat: veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici, dětské kočárky, postýlky, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří, obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou), kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti, hračky – nepoškozené a kompletní, menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční, knihy, časopisy atd. Sbírka se koná v úterý 17. dubna od 9 do 11 a od 13 do 17 hodin v sokolovně ve Velkém Poříčí.