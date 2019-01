BMW řady 5 s označením E34 patří k velmi oblíbeným a spolehlivým vozidlům, které mají své příznivce takřka po celé světě. Setkání majitelů a příznivců této značky se uskuteční tento víkend v areálu autokempu Rozkoš u České Skalice. V sobotu od 11 do 15 hodin budou na programu soutěže a focení. Od 16 do 17.30 se do kraje vypraví spanilá jízda.