Jamie Marshall´s Amplified Acoustic Band

Náchodské publikum, čeká v rámci pořadu HUDBA JINAK další výjimečný kulturní zážitek. V sále základní umělecké školy tentokrát vystoupí anglický hudebník Jamie Marshall se skupinou The Amplified Acoustic Band.

Jamie Marshall působil více než 20 let na Londýnské hudební scéně, kde spolupracoval s takovými hvězdami, jako jsou Don McLean, Paul Young and Los Pacaminos, nebo Glenn Tilbrook. V České republice má za sebou spolupráci s osobnostmi jako Vlasta Redl, Slávek Janoušek nebo Věrou Martinovou, se kterou nahrál několik CD.

Jeho doprovodná kapela je složená z ne méně významných muzikantů. Svatava Hlávková (kontrabas), Martin Petrásek (bicí) a Radek Hlávka (kytary) jsou uznávaní hudebníci, kteří spolupracovali například s Pavlem Bobkem, Věrou Martinovou, Vladimírem Mišíkem a jinými.

Koncerty Jamieho Marshalla lákají svou blízkostí k divákovi, autentičností a originalitou klasické britské hudební scény, ze které Jamie vychází. Virtuózní instrumentalita doprovodných hráčů, kteří vkusně doplňují Jamieho charismatický projev, dává znát veliký nadhled a pokoru. Prostor dostává i ženský hlas zpívající kontrabasistky a spontánnost muzikantů, kteří občas připraví posluchačům zajímavá překvapení. Náchod, Sál ZUŠ, pátek 10. listopadu v 19:30.