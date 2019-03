Jeden svět - Koncert Lavutara + Mário Bihári a DJ Gadjo.cz

Páteční festivalová večer zakončí vystoupení všestranného romského hudebníka Mária Biháriho ve spojení s DJ Gadjo.cz. Zatímco dlouholetý moderátor Rádia 1 Martin Juráček, vystupující pod přezdívkou DJ Gadjo.cz, přehrává hudbu z CD nosičů, Mário Bihári do jeho výběru hraje na akordeon. Dohromady tvoří perfektně vyladěný tým. Aby taky ne. Mário Bihári je výjimečný umělec. Když v osmi letech oslepl, skončil s atletikou a začal se věnovat hudbě. Vystudoval akordeon a piáno na pražské konzervatoři a jeho talent záhy objevila Zuzana Navarová. S tou koncertoval pod hlavičkou skupiny KOA a písně pro ni také skládal. Po smrti Zuzany Navarové začal vystupovat sólově a založil skupinu Bachtale Apsa. Spolupracuje nejen s různými hudebníky, ale hraje také v divadle. Společně s DJ Gadjo.cz hrají už několik let a jsou oblíbenou dvojící na nejrůznějších festivalech, klubech i oslavách. Čekat od nich můžeme skutečně všechno! Hudbu nejen k poslechu, ale především k jemnému i divokému tanci inspirovanou romskou, balkánskou a další světovou muzikou. Rozjet to umí pořádně!

Předskokany jim bude jiná hudební dvojice. Lavutara neboli Hudebníci, to jsou Jarda s Lukášem, pro někoho dva kluci z dětského domova v Broumově, pro ty, kdo je slyšeli hrát, skvěle nadaní muzikanti. Jarda hraje na kytaru, skládá a také píše texty, čtrnáctiletý Lukáš si vybral jako svůj nástroj kachon. Když k němu sedl poprvé, prostě začal hrát. Jako Lavutara už odehráli několik koncertů, těšit se můžete na šest jejich písniček.