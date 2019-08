Jiráskův Hronov

Hlavní a doprovodný program:



Neděle 4. srpna

13.00, 18.00 a 23.00 – No Time for Losers (Jamka – drumka Svitavy) Sokolovna

14.00 a 16.15 – Ostře sledované vlaky (Divadlo Radar/Hrobeso Praha) Sál Josefa Čapka

14.00 – 17.00 Petanque turnaj park Radegast stage

14.30, 18.00, 20.00 a 21.00 Kdyby se ztratili ... (Mízou do dřeva Hradec Králové) Myšárna

15.00 – pohádka Mauglí (Divadlo u Staré herečky) stan za radnicí

15.45 a 21.00 90 – Legenda o lesích a lidech (Divadelní klub Jirásek Česká Lípa) Jiráskovo divadlo

16.30 – koncert Skautská kapela (dechová hudba) park pódium

18.30 – koncert Hoblues (blues, pop, rock) park pódium

19.30 a 22.00 – Vávra aneb Všechno, co jste chtěli vědět o Maryše a báli jste se Mrštíků zeptat (Divadýlko na dlani Mladá Boleslav) Sál Josefa Čapka

20.00 – Tři sestry (Turnovské divadelní studio) stan za radnicí

21.00 – promítání cestopisu – park Radegast stage

22.15 – DJ – park Radegast stage