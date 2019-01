Výlet do shakespearových časů a světa herců můžete okusit na divadelním představení Krá(s)ka na scéně, které se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu v 19 hodin v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě. Hru nastudovalo Městské divadlo Mladá Boleslav. Historická freska s aktuálním tématem lidské identity. Londýn. Rok 1662. Král Karel II. vydává zákaz hraní ženských postav mužskými herci. Edward Kynaston, herec, který je na vrcholu díky svým ženským hrdinkám, začíná hrát zásadní hru svého života. Co když žije skutečný život jen na prknech s vůní divadelních šminek a v reálném životě je jen bezradným pozorovatelem? To vše ve světě, který se stal navíc nelítostným a bez náznaku soucitu či pochopení. "Jako žena mohu být i tím, čím nemohu být jako muž".