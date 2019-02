Folklorní soubor Barunka pořádá v neděli 3. března Masopustní veselici.

V rámci projektu „Aktivní senior polsko-českého příhraničí“ navštíví masopust senioři z pěti partnerských měst. Na bohatý program je srdečně zvána i široká veřejnost. Od 9. do 11.30 hodin jsou připraveny prohlídky Muzea Boženy Němcové a kostela Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici. Masopustní veselí vypukne v Barunčině škole hudebně-tanečním programem . V 11.30 hodin vyzve Pronobus, hlavní postava českoskalického masopustu všechny maškary do průvodu Lidickou ulicí k sokolovně. Nebudou chybět vybrané tradiční masopustní dobroty – domácí tlačenka, chleba se škvarky a koblížky. Od 13 hodin se zábava s muzikou i tancem přesunou do místní sokolovny, kde se mohou všichni senioři a jejich blízcí poznávat bez ohledu na národnost.