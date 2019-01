Medovej vejkend na mlejně

Posezení na mlejně a Správa NKP Státní zámek Ratibořice vás zvou do Rudrova mlejna v Babiččině údolí v Ratibořicích. V sobotu 29. září od 10 do 16 hodin se na pódiu budou střídat lidová kapela Šmikuranda z České Skalice, dětský folklorní soubor Červánek z Hradce Králové a dětský folklorní soubor Hadářek z Červeného Kostelce. Součástí akce bude 4. ročník soutěže O nejlepší med Českoskalicka. V neděli 30. září od 11 hodin zahraje folková kapela Strunovrat ze Slatiňan. V neděli od 14 hodin vystoupí Robert Křesťan a Druhá Tráva. Chybět nebude stylové občerstvení jako chleba se sádlem a cibulí, chleba s tvarohem, bramborový placky se škvarkama, poplamenice, koláče, buchty a vše, co se ve mlejně vysmejčí.