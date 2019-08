Mezinárodní noc pro netopýry

Přijďte se do Ptačího parku Josefovské louky seznámit se zajímavým životem těchto tajuplných nočních savců.

V první části se uskuteční přednáška předního ochránce a odborníka na netopýry, o tom, jak můžeme netopýry chránit. Přednáška se koná v pátek 30. srpna v 16. 30 hodin na správě ptačího parku Okružní 36, Josefov. Následuje exkurze do netopýřích chodeb a půd a prohlídka místa nejdůležitější mateřské kolonie vrápenců malých. Poté se účastníci přesunou podzemními chodbami do Ptačího parku, kde v 19.30 hodin u Poklasného mlýna následuje odchyt a sledování netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru. Akce je určena široké veřejnosti, dětem i dospělým.