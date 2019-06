Minifestival dokumentárních filmů a přednáška

Tento víkend bude v Umělecké kolonii Bastion IV. V Jaroměři- Josefově patřit dokumentárním filmům. V rámci druhého ročníku MiniDokuFiJo bude v pátek 7. 6. 2019 od 18.00 promítán německý dokumentární snímek z roku 2015 s názvem 10 miliard – co máte na talíři? V době, kdy díky supermarketům, už nemusíme v třeskuté zimě prosit dvanáct měsíčků o čerstvé jahody, máme pocit, že zabývat se takovou samozřejmostí, jako je jídlo, nebo zemědělství, není vůbec důležité. Jídlo prostě je….A bude? Co bude, když nás na Zemi bude přes 10 miliard? Po filmu bude taktéž v pátek 7. 6. 2019 od cca 20.00 následovat beseda s Ing. Vladimírem Tláskalem z Asociace soukromého zemědělství ČR a Ing. Janem Bošinou z Ekofarmy Bošina o všem, co byste z oblasti zemědělství chtěli vědět. Třeba o tom, kdo jsou ti lidé, kteří se o pole a hospodářská zvířata starají? Jak se jim v České republice žije? Potřebujeme v ČR vůbec drobné soukromé zemědělce, nebo nám stačí jedna velká zemědělská firma? Proč je tolik populární řepka olejka? Je sucho jen zbytečně nafouknutou mediální bublinou? Přijďte se o zemědělství zajímat, protože na něm záleží, možná víc, než si myslíte….

V sobotu 8. 6. 2019 od 19.00 prostory umělecké kolonie ožijí českým dokumentárním filmem Krajina v tísni z roku 2017, který bude promítán v rámci ozvěn Ekofilmu. Čeká nás poušť Česko, nebo je veškerá debata o suchu v ČR jen mnoho povyku pro nic? Proč máme někdy vody až moc / záplavy/ a někdy zase málo? A může za to jen, že prší hodně/málo, nebo je v tom něco více, třeba naše nedobré hospodaření s vodou v krajině? Mohli bychom něco vylepšit? Přijďte to zjistit na projekci filmu Petra Jančárka.