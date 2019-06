Není dívka, která by nemilovala šperky. A šperky měla ráda i spisovatelka Božena Němcová. Přijďte si v sobotu 8. června do Domku Boženy Němcové v Červeném Kostelci zkusit vyrobit šperky, např. oblíbené náušnice Boženy Němcové, které si odnesete domů. Dílnu povede Mgr. Pavlína Švandová. Přijít je možné kdykoli mezi 10. a 14. hodinou. Cena obsahuje program a dále i vstup do Domku Boženy Němcové a návštěvu Pohádkového sklepení.