Na zámek s Janem Žižkou

V zahradě zámku Adršpach se můžeme potkat s husitským vojevůdcem Janem Žižkou z Trocnova! Prověříme si s ním svou znalost dobových zbraní a dojde i na ukázky historického boje! Vyzkoušet si budeme moci také stylové oblečení. Máte řadu zvídavých dotazů? Odpoví vám na ně historička na tematické besedě. Děti také jistě ocení malování na obličej. A že by to chtělo něco na památku? Dobře, tak co třeba památeční fotografie? Doporučujeme rezervaci na info@zamekadrspach.cz