22. ročník festivalu studentské umělecké tvořivosti Náchodská Prima sezóna. Tradiční celostátní víceoborový festival studentské umělecké tvořivosti začíná v pondělí 13. května a potrvá až do pátku 17. května. Patronem festivalu je herec, režisér a scénárista Ondřej Kepka. Festival vznikl jako pocta náchodskému rodákovi a spisovateli Josefu Škvoreckému. Město tento týden ožije studentským divadlem, literární tvorbou, živou hudbou, filmem, fotografiemi i výtvarnými pracemi.

Program NPS 2019:

Čtvrtek 16. května

8.30 – 12.00 Fotografická dílna – Urbex trochu jinak (sraz před klubem Pranýř, Masarykovo nám)

9.00 – 12.00 – Dětská Prima sezóna host: Michal Nesvadba (Masarykovo náměstí – venkovní pódium, v případě nepříznivého počasí – Kino Vesmír)

9.00 – 12.00 – Přehlídka studentských divadel

(Městské divadlo a divadlo ZUŠ Náchod)

12.30 – NAHLÉDNUTÍ DO NÁCHODSKÉ HISTORIE – pouliční divadlo (série volně navazujících pouličních představení v časech: 13.10, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00 v centru města Náchoda)

13.00 – 14.00 – Rozborový divadelní seminář

(Městské divadlo)

13.00 – Bubenická dílna (sraz před klubem Pranýř, Masarykovo nám. 1, Náchod)

13.00 – 17.00 – Fotografická dílna – Urbex trochu jinak (sraz před klubem Pranýř, Masarykovo nám

14.00 – Graffiti workshop (ul. Smolova, za prodejnou Old Town skate & street)

15.00 – Workshop divadelní improvizace (Městské divadlo)

15.00 – Odpolední koncerty – Dechové orchestry ZUŠ Náchod & ZUŠ Nové Město n./Met., (Masarykovo náměstí, venkovní pódium)

19.00 – Honza Křížek s kapelou (Masarykovo náměstí, venkovní pódium)

od 11.00 do 17.00 Výstava – AŠOT HAAS (malíř a výtvarník) (galerie NOLA – Purkyňova 518, Náchod)