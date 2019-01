Návrat do minulosti 28. 10. 1918

„Zažít“ nelehké i šťastné chvíle roku 1918 budete moci i vy, a to v neděli 21. října od 14 hodin na Masarykově náměstí v Náchodě, kde bude připravena rekonstrukce historických událostí z 28. října. Díky pomoci spolku SPONA ze Suchého Dolu a příslušníků Spolku vojenské historie – 6. praporu polních Myslivců Náchod se Náchoďané přenesou do okamžiku, kdy byla z balkónu Hotelu U Beránka z úst starosty města Náchoda vyhlášena samostatnost naší republiky. Zažijete tak neopakovatelnou atmosféru sto let starých událostí, které dokreslí svým vystoupením Pěvecký sbor Hron.

O půl hodiny později, tedy ve 14:30 hodin, bude před budovou nové radnice na Masarykově náměstí odhalena busta prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Následovat budou komentované prohlídky výstavy Osudové osmičky 20. století v Náchodě a v 16:15 hodin bude v parku u čerpací stanice Benzina vysazen „strom svobody“.