Noční prohlídky kláštera

Nenechte si ujít noční prohlídky národní kulturní památky Klášter Broumov. Užijete si jedinečnou noční atmosféru a nahlédnete do nejkrásnějších historických prostor barokního monumentu – do vzácně dochované klášterní knihovny se sedmnácti tisíci svazky, do klášterního refektáře s unikátní kopií Turínského plátna nebo do monumentálního klášterního kostela sv. Vojtěcha s bohatou vnitřní výzdobou. Prohlídky se uskuteční ve 20 a ve 21.30 hodin. Objednávky na: prohlidky@klasterbroumov.cz nebo 734 443 161.