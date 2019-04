Nostalgické jízdy

První sobotu v květnu, tedy 4. května zahájí Železniční muzeum Výtopna Jaroměř sezónu 2019 první letošní jízdou nostalgického vlaku taženého motorovými lokomotivami řady T211.0 a T211.2. Vlak vyrazí v 8.27 z Jaroměře do Hradce Králové, odtud zpět přes Jaroměř do České Skalice. Poté celou trasu projede ještě jednou odpoledne a v 16.00 skončí v Jaroměři. Jízdenky můžete zakoupit přímo ve vlaku u průvodčích. Muzeum bude celý den otevřeno v běžné otevírací době od 9 do 16 hodin a s jízdenkou z vlaku budete mít zlevněné vstupné.