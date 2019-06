Výstava z cyklu Umělci do 40 let v zámecké jízdárně v Náchodě. Ondřej Oliva patří k talentovaným sochařům své generace. Vytváří vizuálně zajímavé objekty, které jsou svým tvarem a obsahem čitelné i pro běžného diváka. Náchodská galerie představuje retrospektivní výběr z jeho volné tvorby. Vernisáž ve středu 3. 7. v 17 hodin. Výstava potrvá do 8. září 2019.