Americký spisovatel Robert Fulghum se vrací do Česka s projektem LiStOVáNí, kde představí svou novou knihu Opravář osudů. Připravena je beseda s autorem a autogramiáda knih. Několik titulů bude i na místě k prodeji. Uvidíte také divadelní představení z jeho knihy postřehů s názvem Co jsem to proboha udělal? Představení se koná v úterý 17. října ve 20 hodin v Městském divadle v Náchodě. V programu dále účinkují: Věra Hollá a Alan Novotný (alt. Jiří Ressler).