Pan Kaplan má třídu rád

22. Divadelní festival - Východočeská přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla

Vlastenecký DS VLASTÍK, Vrchlabí



Divadelní hra na motivy světoznámých knih Leo Rostena v dramatizaci Miroslava Hanuše.

Představení nás seznámí se studenty Večerní přípravné školy pro dospělé v New Yorku, které do jedné třídy vehnala světová válka a jejich nucená emigrace. Přestože profesor Parkhill svědomitě připravuje studenty na život v nové zemi a učí je jejich novému jazyku, jeho snahy se často rozplynou ve slovních i kulturních nedorozuměních mezi ním a jeho mnohdy velmi temperamentními studenty. Na pozadí komicko-tragických situací ve třídě můžeme sledovat postupné zatahování USA do světové války, jejíž smysluplnost (a tím i smysl všech válek) zpochybní v samotném závěru paní Greyová, uklízečka Večerní přípravné školy pro dospělé.

Celou hrou se prolínají melodie ze zemí jednotlivých studentů za doprovodu živé hudby.