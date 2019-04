Pondělí 6. května 2019 v 19.00 hodin Městské divadlo Dr. J. Čížka Náchod

Legenda české hudební scény

PETR SPÁLENÝ slaví 75 let!

Při této velkolepé příležitosti vyráží zpěvák s kapelou Apollo band na celorepublikové turné. Večerem zazní největší hity, jako bezesporu jsou: Až mě andělé, Kdybych já byl kovářem, Obyčejný muž, Dítě štěstěny, Hráč, Trápím se trápím, 60. léta, Obyčejná žena, Když ji potkáš, Josefína, Plakalo bejby, To vadí, Lady, Dáma při těle a další...

Speciální host: MILUŠKA VOBORNÍKOVÁ, která letos oslaví 70 let