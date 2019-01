Tradiční otvírák sezóny s bohatou tombolou a skvělou muzikou k tanci i poslechu, do půlnoci velký živý orchestr HF Band, po půlnoci parádní kapela Medium, taneční tutovky, swing, 60. léta - přijďte, užijete si to až do konce, předprodej 1.11. v 9h v Pellyho domech!