Podzimní dobročinný bazar Církve bratrské v Náchodě

Pondělí bazarového týdne je den, kdy můžete nosit věci (oblečení, hračky, knížky, boty, kabelky, nádobí, knihy… a vše, co považujete za vhodné, k tomu, aby ještě někomu posloužilo). Organizátoři pak přinesené věci ocení a od úterý do pátku si můžete přijít vybrat a nakoupit a podpořit i touto formou charitativní účel daného bazaru. V pátek navíc na všechny prodávané věci platí 50% sleva. Věci, které jsou neprodejné či se nám nevejdou z kapacitních důvodů posíláme do Diakonie Broumov k dalšímu zpracování.

Výtěžek podzimního bazaru 2018 pomůže paní Haně Šimůnkové provést bezbariérové úpravy v bytě pro její dceru Veroniku.

Veronika Šimůnková je dívka, které je dnes 21 let. Narodila s fetálním valprátovým syndromem s mikrocefalií. Mikrocefalie je těžká vývojová porucha projevující se zakrněním a předčasným ukončením růstu mozku a obvykle i celé hlavy. Oslabuje jak duševně, tak fyzicky. A trpí jí i Veronika. Tato nemoc způsobila, že nemůže chodit, je němá a mentálně postižená.

V době, kdy byly Veronice 3 roky, se její rodina úplně rozpadla. Od té doby žije Veronika jen s maminkou. V dnešní době, kdy mamince ubývá sil a dcera přibývá na váze, je péče o ni čím dál obtížnější. Dlouhá léta jezdila Veronika na lázeňské pobyty, které jí byly k velkému prospěchu. Péče o Veroniku ležela převážně na bedrech matky, až v posledním půlroce získaly velkou oporu v matčině příteli. Maminka se tak může začít starat i o své poničené zdraví. To je pro ni velmi důležité, aby mohla Veronice ještě dlouho sloužit.

Rodina Veroniky uvítá i další podporu. Moc by pomohla asistenční pomoc, kdy je Veroniku zapotřebí jednou za čas umístit do odlehčovacího zařízení, pro odpočinek maminky anebo pro potřebné úpravy v bytě. Dále Veronika potřebuje ke svému životu zvláštní zdravotní pomůcky, jako je invalidní vozík a vybavení jejího pokoje pro plnohodnotnější život a pomoc a ulehčení pro ty, kteří se o ni starají.