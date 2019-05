Poříčské toulky

15. ročník turistického pochodu a jízdy na kole. Trasy: pro pěší na 9, 14, 18 a 24 km a cyklotrasy 33, 50, 60 a 80 km. Start je ve středu 8. května průběžně od 8.00 do 10.00 hodin od hasičské zbrojnice ve Velkém Poříčí. Toulky vás v letošním roce zavedou do Polska, Orlických hor a do jejich podhůří. V ceně startovného 30 Kč jsou propozice, klobása, čaj a něco sladkého na startu . Samozřejmé je další vynikající občerstvení a bohatý program v cíli zaměřený na děti.