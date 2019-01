Prohlídky ratibořického zámku s rozšířeným odborným výkladem zkušeného průvodce nazvané Příběh zámku a zámek příběhů se konají v sobotu 14. dubna v 16 a v 17 hodin. Pouze dvakrát v roce, na jaře a na podzim, ožívají ve vyprávění během procházky zámkem málo známé, nebo již zapomenuté děje, příběhy a osudy ze života obyvatel zámku a jejich příbuzenstva. Vzhledem k časové a obsahové náročnosti prohlídek prosíme zvažte účast dětí do 12 let. Vstupenky je nutno rezervovat předem na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech v čase od 7 do 14 hodin) e-mail: info@zamekratiborice.cz