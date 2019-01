Přírodní zahrady a permakultura

Pořádá: Satori - scholé (Zámecká č.ev. 245, Náchod 54701)

Přijďte se inspirovat přednáškou o netradičních způsobech hospodaření, které využívají snadno dostupné zdroje energie, podporují přirozené procesy a koloběhy, a šetří tak přírodu i naši vlastní práci.

Okruhy, kterých se budeme dotýkat:

Je možné pěstovat vlastní potrviny a zajistit si soběstačnost ve městě?

Je nezbytné na zahradě rýt, plet, okopávat a zalévat?

Jak si přirozenou cestou poradit s pleveli a škůdci?

Jak kombinovat rostliny, aby byli vitální, zdravé a poskytovaly vysoké výnosy?

Jak jednoduše a rychle zakládat zeleninové a květinové záhony netradičními způsoby?

Jaké méně známé druhy ovoce a zeleniny stojí za to pěstovat?

a mnoho dalšího...

Během přednášky budete též moci nakoupit semínka starých, vzácných a méně známých druhů zeleniny a bylin.

Vede: Mgr. Adéla Hrubá

Doporučené vstupné 129Kč

Rezervace nutná předem.

Adéla Hrubá již více než 10 let žije se svojí rodinou na polosamotě v podhůří Orlických hor, kde hospodaří na zhruba hektarovém pozemku. Její zahrada je v síti Ukázkových permakulturních projektů pod názvem Zahrada na kopci (https://www.permakulturacs.cz/project/38/zahrada-na-kopci).

Pěstuje a semenaří pro o.p.s. Gengel staré a netradiční druhy rostlin (víc než 70 odrůd), spustila projekt pro školy Staré odrůdy do škol (http://gengel.cz/content/57-prehled-projektu-stare-odrudy-ve-skolach) a iniciovala založení komunitní zahrady na pěší zóně v Žamberku (Zahrada bez plotu). V současné době je členkou týmu mezinárodního projektu Children in permaculture (www.childreninpermaculture.com), jehož cílem je integrovat permakulturu a zásady udržitelného způsobu života do školních osnov a vytvořit k tomu potřebné materiály. Absolvovala praktický kurz permakultury u Seppa Holzera, Úplný kurz permakulturního designu u Tomase Remiarze, Učitelský kurz permakultury u George Sobola a několik kurzů specializovaných na sociální permakulturu (např. Dragon Dreaming, sociokracie). Vede kurzy permakultury, pořádá happeningy a osvětové přednášky pro širokou veřejnost a věnuje se poradenské a konzultační činnosti.