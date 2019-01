Dvě představení komické zpěvohry Prodaná nevěsta v nastudování úpických ochotníků můžete vidět v pátek 20 dubna od 19 a od 21 hodin v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci. První zvěsti o rozhodnutí úpických ochotníků nastudovat Prodanou nevěstu, ten svěží příběh novináře Karla Sabiny s hudbou profesora Bedřicha Smetany, vyvolaly šok. Pak zavládlo přesvědčení, že diváci určitě neuvidí operu, ale jakousi parodii. Kde je pravda? Byla zvolena verze, kterou vymyslel v osmdesátých létech geniální kvartet královéhradeckých tvůrců z Divadla DRAK – Josef Krofta, Miloslav Klíma, Jiří Vyšohlíd a Petr Matásek – verze, která sólové party převádí do sborové formy se zachováním veškeré poetiky, legrace, lsti i lásky, s velkým prostorem pro napínavou jevištní práci! Úpické pěvecké nastudování vedla pedagožka a zpěvačka Iveta Aman, hudbu aranžoval pedagog a kapelník Zdeněk Möglich, režii převzal Vladimír Hetflejš. Když se rozhrne historická, 170 let stará úpická opona, co dosud zdobila jen muzeum (asi není lepší příležitost ji provětrat, než při uvádění kusu starého 150 let), objeví se pouťový kolotoč a na něm 42 herců, zpěváků, komediantů a muzikantů. Kolotoč vytvořil umělecký řezbář Jirka Kobr, hradecká strojírna Michala Vejběry, úpická velocipedová firma BP LUMEN a divadelní technici pod vedením Pavla Macha. Ke scéně patří i kostýmy! Stojí za nimi Květa Krhánková a Irena Vylíčilová s celým týmem dobrovolných švadlenek (hereček, zpěvaček, tanečnic a akrobatek) – s přispěním tří krejčovských profesionálek. Zcela jistě to je nejtěžší inscenace úpických ochotníků v jejich historii – jen scéna bez herců bude mít přes dvě tuny…