Od úterý do neděle se na zámku v Ratibořicích konají prohlídky v doprovodu schovanky paní kněžny, komtesy Hortenzie určené pro rodiče s dětmi od 4 let. Začátky prohlídek v 10, ve 12, 14 a v 16 hodin. Rezervace prohlídek a podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech v čase od 7 do 14 hodin), mail: ratiborice@npu.cz