22. Divadelní festival - Východočeská přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla

Lola běží o život

Divadlo Exil, Pardubice



Berlín. Konec minulého století. Letní den, ve kterém vteřiny rozhodnou o lásce, životě a smrti. Lola má dvacet minut na to sehnat sto tisíc. Jen tak zachrání svého Manniho. Existuje jedna výchozí situace a tři pokusy. Příběh vypráví o nepatrné možnosti něco ovlivnit, dát věcem jiný směr. Lola tak může zachránit nejenom sebe, ale i ty, co úplnou náhodou potká. Otázka totiž zní: Je opravdu všechno předurčené nebo je možné něco na poslední chvíli změnit? A co vlastně určuje naši budoucnost? Stačí se možná jenom jinak rozhodnout…