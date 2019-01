Rodný domek Aloise Jiráska

Roubená lidová chaloupka z konce 18. století s zařízením pekařství a lidovým nábytkem, kde se dne 23. 8. 1851 narodil spisovatel Alois Jirásek. Jeho otec Josef zde provozoval pekařské řemeslo. Domek patří mezi památky lidové architektury. Spisovatel A. Jirásek, který pocházel z 9 dětí, v domě žil do svých deseti let, kdy odešel do nižší školy do Broumova. Do rodného domu se vracel na prázdniny. Vnitřní zařízení, které slouží k prohlídkám, není původní, ale je umístěno jako v dobách, kdy Alois Jirásek v domě žil.

http://www.muzeumnachod.cz/index.php/2015/10/17/rodny-domek-aloise-jiraska/