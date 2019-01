Klub českých turistů Náchod pořádá u příležitosti 100. výročí republiky a 130. výročí vzniku KČT na Jiráskově chatě na Dobrošově Setkání turistů Královéhradecké oblasti.

V 9 hodin se na hřbitově v Náchodě - Starém Městě uskuteční pietní akt u hrobu zakladatele KČT Náchod a starosty náchodského Sokola „táty“ Aloise Bureše. Poté se účastníci přemístí na Jiráskovu chatu na Dobrošově. (Autobus pro odvoz účastníků na Dobrošov i zpět bude v 9.30 hodin přistaven na parkovišti u hřbitova). Na Jiráskově chatě se od 11 hodin koná přednáška Mgr. Lýdie Baštecké -100 let republiky. Melodie dvacátých let minulého století zahraje přítomným hudební skupina The Next Geration a poté vystoupí Rudolf Petr.

V průběhu slavnostních setkání na hřbitově a na Jiráskově chatě vystoupí náchodský smíšený pěvecký sbor Hron.

Uplynulých 100 let republiky a 130 let KČT připomene výstava fotografií náchodského regionálního muzea.