Slavata triatlon tour 2019

Triatlonová akce pro všechny kluky a holky od 4 do 18 let se uskuteční ve čtvrtek 2. května od 15 hodin na Dopravním hřišti v Náchodě – Bělovsi. Závodí se od nejmladších kategorií po ty nejstarší. V rámci závodu je možnost si zapůjčit kolo a vybavení, čímž mají šanci i děti z rodin, které si třeba nemůžou kolo dovolit, aby tento krásný sport mohly vyzkoušet. Všechny děti, které se závodů zúčastní, mohou vyhrát nové jízdní kolo.

Přihlašovat se můžete na www.slavatatriatlontour.cz.

Harmonogram závodního dne

Registrace otevřená od 15 hodin

Nejpozději do 15:50 - Prezentace závodníků kategorií 4 - 10 let

Nejpozději do 17:30 - Prezentace závodníků kategorií 11 - 18 let

zahájení závodů

16:00 - 17.30

kategorie předškoláci : 150 m odrážedlo/kolo a 50 m běh

kategorie chlapci a dívky ve věku 7-8 let: 10m kačáky, 400 m kolo a 300 m běh

kategorie chlapci a dívky ve věku 9-10 let: 10m kačáky, 800m kolo a 300m běh

vyhlášení výsledků

17:30 - 18.50

kategorie chlapci a dívky ve věku 11-12 let: 10m kačáky, 800m kolo a 600m běh

kategorie chlapci a dívky ve věku 13-15 le: 10 m kačáky, 1200 kolo a 600m běh

kategorie chlapci a dívky ve věku 16-18 le: 10m kačáky, 1200 kolo a 800m běh

vyhlášení výsledků

Závodí se od nejmladších kategorií po ty nejstarší. Časový rozpis je pouze orientační. Dle počtu závodníků v jednotlivých kategoriích se časy mohou posunout. Také dle počasí a místa závodu se může místo Kačaků bežet jeden okruh 200m.