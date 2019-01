19. ročník turistického pochodu s cyklotrasami se jde v sobotu 5. května 2018. Připraveny jsou trasy pro pěší na 10, 15, 25 a 35 km a cyklotrasy 35 a 55 km. Start průběžně od 7 do 10 hodin od novoměstské sokolovny. Cíl v tábořišti na Rezku, kde je zajištěno občerstvení. Odměna: pamětní list, uzenina a pro děti medaile. Startovné: 25 Kč, členové KČT a děti: 15 Kč, děti do 6 let zdarma.